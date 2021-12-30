مصدر:الإطار الشيعي الإيراني مصرّ على تدمير العراق

مصدر:الإطار الشيعي الإيراني مصرّ على تدمير العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف  مصدر سياسي مطلع ، الخميس، بأن اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد  مساء أمس الأربعاء في منزل  نوري المالكي الذي ضم أغلب زعامات الإطار التنسيقي، أكد فيه على إحياء البيت الشيعي لصال المشروع الإيراني ليكون الممر الوحيد لإستلام أوامر مكتب خامئني أو إسماعيل قاآني والسعي لتشكيل حكومة توافقية ،وأضاف ان “الاجتماع حضره هادي العامري، وحيدر العبادي، وعمار الحكيم، وزعيم ميليشيا جند الإمام احمد الاسدي، وهمام حمودي، وعدنان فيحان،  وناقش الجميع الحلول التي تضمن تشكيل الكتلة الأكبر،وتابع أن “اجتماعات قوى الاطار ستبقى مفتوحة، كما أنه سيستقطب كل القوى الراغبة بالانضمام إليه لتكوين الكتلة الشيعية الأكبر وإن كان المنضوين لايتبعون قوى او كيان بعينه لان ما يهمنا تقوية القرار الشيعي داخل قبة البرلمان واذا ما نجح الاطار في ذلك فإن الصدر حتما سيذهب باتجاه المعارضة وان كان التأكيد من قبل قادة الإطار على ضرورة توحيد الصف والدخول مع الصدر في تحالف غير مشروط”.واكد المصدر بعد 18 من خراب العراق تعود الكتل الشيعية إلى الطائفية والمحاصصة وتفكك البلد خدمة لمصالح إيران العليا.

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