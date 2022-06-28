مصدر:الإطار صاحب قرار تشكيل الحكومة الجديدة

مصدر:الإطار صاحب قرار تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد: شبكة أخبار العراق-  كشف مصدر قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن المقررات التي خرج بها اجتماع الإطار التنسيقي.وقال المصدر ، ان “الاجتماع الدوري للاطار التنسيقي الذي تم عقده امس في منزل جلال الطالباني قد خرج بمجموعة من المقررات كان منها”:

1- البدء بجمع تواقيع الكتل الشيعية والنواب المستقلين الشيعة من اجل تسجيل الكتلة الاكبر عددا الممثلة للمكون الاكبر اجتماعيا من اجل حفظ حقه في منصب رئيس الوزراء ، وهذا الاجراء يأتي التزاما بما كان يؤكد عليه الاطار التنسيقي من ضرورة ضم كل النواب الشيعة في الكتلة الاكبر وسيتم توجيه الدعوة الى كل الكتل السياسية بما فيها امتداد وكذلك الكتل الجديدة الصاعدة والنواب الجدد الذين ادوا اليمين مؤخرا كبدلاء

2- سيتم اشراك كل نواب الكتلة الاكبر في اخذ رايهم في مرشحي رئاسة الوزراء

3- تشكيل لجنة من اجل تطوير عمل الاطار لكي يكون قادرا على ادارة المرحلة القادمة في تشكيل الحكومة والعمل على انجاحها والانتقال من التنسيق في المهام بين قوى الاطار الى اتخاذ القرار

4- تشكيل لجنة تفاوض تباشر عملها للتواصل مع القوى السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة

5- الاتفاق على المواصفات المطلوب توفرها في مرشحي رئاسة الوزراء

6- الاتفاق على الية اختيار رئيس الوزراء داخل الاطار

7- التأكيد على المستقلين في الاسراع بتقديم مرشحيهم لمنصب رئاسة الوزراء ليعرض على التصويت في حالة توفر الشروط المطلوبة .

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