مصدر:الإطار منع أعضائه من الإدلاء بأي تصريح بشأن الإستقالة الصدرية

مصدر:الإطار منع أعضائه من الإدلاء بأي تصريح بشأن الإستقالة الصدرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن توجيه قيادة الإطار التنسيقي الأعضاء “بعدم الإدلاء بأي تصريح سياسي أو تعليق على استقالة نواب التيار الصدري”.وأضاف المصدر ، أن “التوجيه جاء أيضاً حول اجتماع الإطار والاتحاد الكردستاني والمستقلين المنعقد الآن في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”.وكان مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري اعتبر، اليوم الثلاثاء، أن ما صرح به النائب السابق وعضو التحالف حامد الموسوي في أحد الحوارات التلفزيونية “لا يمثل رأي” العامري أو الإطار التنسيقي أو تحالف الفتح.وقال المكتب في بيان ، إن “ما صدر عن حامد الموسوي في أحد الحوارات التلفزيونية أمس الاثنين، لا يمثل رأي هادي العامري أو الإطار التنسيقي أو تحالف الفتح”.

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