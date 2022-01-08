مصدر:البارزاني رفض التجديد للحلبوسي

مصدر:البارزاني رفض التجديد للحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، السبت، عن رفض رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الموافقة على ترشيح مرشح سني لرئاسة البرلمان غير مقبول داخل المكون.وقال المصدر : إن “بارزاني أبلغ الخنجر والحلبوسي خلال لقاء معهما اليوم في أربيل، بأنه لن يوافق على مرشح غير مقبول داخل جميع أطراف المكون السني”.وأضاف أن “موقف بارزاني كان إشارة لمحمد الحلبوسي في أنه لا يحظى بدعم جميع الأطراف في البيت السني”.وترفض قوى سياسية وشعبية التجديد للرئاسات الثلاث بما فيهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي .

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