مصدر:البارزاني في سويسرا لتلقي العلاج

مصدر:البارزاني في سويسرا لتلقي العلاج
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر داخل إقليم كردستان، اليوم السبت، بوصول رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إلى سويسرا لأغراض علاجية.وتناقلت وسائل اعلام كردية، صورة لبارزاني داخل سويسرا أثناء رحلته لإجراء فحوصات طبية دورية.

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