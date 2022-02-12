مصدر:البارزاني وافق على أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أهل السليمانية

مصدر:البارزاني وافق على أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أهل السليمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم ، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد يوم أمس في مصيف صلاح الدين بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني.وأفاد المصدر،إن “طالباني عرض على بارزاني الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية يكون من أهل السليمانية حصرا”.وأضاف أن “اجتماعا سيعقد على مستوى المكتب السياسي للاتحاد الوطني اليوم السبت في السليمانية لمناقشة ما تم الاتفاق عليه بين طالباني وبارزاني، فيما أتفق الطرفان على التهدئة وخفض حرب التصريحات الإعلامية”.

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