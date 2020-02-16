مصدر:البارزاني والحلبوسي يتفقان على عدم تمرير كابينة علاوي إلا بعد تخصيص “حصتهم” في حكومته

مصدر:البارزاني والحلبوسي يتفقان على عدم تمرير كابينة علاوي إلا بعد تخصيص “حصتهم” في حكومته
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الأحد (16 شباط 2020)، بأن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، استقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في أربيل، لبحث مستجدات الساحة السياسية، ومناقشة كابينة محمد توفيق علاوي المرتقبة.وقال المصدر، إن “بارزاني عقد اجتماعاً مع الحلبوسي في أربيل، لبحث ملف تشكيل الحكومة العراقية، والموقف السني والكردي منها”.وأضاف، أن “الزيارة تأتي بصفة الحلبوسي غير الرسمية كرئيس لتحالف القوى العراقية، ولبحث مسألة تشكيل الحكومة العراقية والان الاجتماع في مصيف صلاح الدين بمقر بارزاني”.وكان مصدر مطلع، قد أفاد بأن الحلبوسي، سيزور أربيل والسليمانية للقاء زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وبعدها يتوجه للسليمانية للقاء قادة الاتحاد الوطني لبحث ملف تشكيل الحكومة العراقية والموقف السني الكردي منها.

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