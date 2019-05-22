مصدر:البارزاني يتوسط عند عبد المهدي لإطلاق سراح “كريم”

مصدر:البارزاني يتوسط عند عبد المهدي لإطلاق سراح “كريم”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي رفيع المستوى، الأربعاء، ان السفارة الاميركية في بيروت ابلغت السلطات العراقية بانها لا تتدخل باعتقال محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم رغم امتلاكه جنسية بلادهم، فيما بين ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني اتصل برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للتوسط لاطلاق سراح كريم.واضاف المصدر، إن “السفارة الامريكية في بيروت رفضت التدخل بقضية اعتقال نجم الدين كريم رغم انه يحمل الجنسية الامريكية”، موضحا ان “كريم دخل لبنان بالجواز العراقي وليس الاميركي، وان اعتقاله جاء وفق مذكرة عراقية لاتهامه بقضايا اختلاس وغسيل أموال وفساد بملايين الدولارات اثناء عمله كمحافظ لكركوك”.واضاف ان “البارزاني اتصل برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يطلب منه للتوسط لدى نظيره رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للتدخل والإفراج عن نجم الدين كريم”، مبيناً ان “عبدالمهدي اجتمع مع مستشاريه بعد الاتصال، وابلغوه بان لا مجال للحكومة العراقية للتدخل لسببين؛ لان محافظ كركوك السابق لدى السلطات الدولية (الانتربول)، والسبب الاخر اطلاق سراحه سيعمل  ضجة لدى الراي العام”.وكانت الشرطة الدولية اعتقلت، مساء امس، محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء العراقي نجم الدين كريم في مطار بيروت الدولي. 

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