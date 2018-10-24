مصدر:البارزاني يرفض منح حزب طالباني أي وزارة في حكومة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، اليوم الاربعاء، ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رفض حصول حزب طالباني على أي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة، مشترطاً منح حصة الاخير لحركة التغيير.وافاد المصدر ، ان “بارزاني رفض ترشيح الاتحاد الوطني الكردستاني لتولي اي وزارة في الحكومة الجديدة، واشترط ان تكون احدى الوزارات الكردية لكتلة التغيير”.وبين ان “بارزاني يعتبر ان الاتحاد الوطني الكردستاني اخذ استحقاقه الانتخابي من خلال رئيس الجمهورية”.يشار الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم فؤاد حسين مرشحاً لتولي منصب رئيس الجمهورية، فيما قدم الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح والذي فاز بالمنصب.