مصدر:التعديلات الدستورية ستشمل تحويل النظام إلى شبه رئاسي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، عن أبرز التعديلات على الدستور العراقي، مبينا أنها ستشمل تحويل النظام إلى شبه رئاسي والتخلص من فيتو الثلاث محافظات.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية (واع) عن مصدر نيابي، أن “مجلس النواب شكل لجنة دستورية ضمت 18 نائباً وقررت عدداً من التعديلات على الدستور منها اختيار نظام شبه رئاسي أي مشاركة الجمهور في اختيار رئيس الجمهورية ويكلف رئيس وزراء او اختيار رئيس الوزراء، فضلا عن الغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الاقتراع السري المباشر”.

وأضاف المصدر بحسب (واع) أن “التعديلات تضمنت منح المحافظات صلاحيات اكثر خاصة المالية والقانونية والادارية والاراضي والمشاريع، الى جانب فصل الازدواجية في الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتوضيح اكثر في ما يتعلق بالفيدرالية وصلاحية الاقليم ووضع ضوابط لها خاصة في الجوانب الامنية والادارية والمالية والنفط والغاز والمنافذ الحدودية”.