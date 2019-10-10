مصدر:التعديل يشمل 5 وزارات

مصدر:التعديل يشمل 5 وزارات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، عن الوزارات المشمولة بالتعديل الوزاري المقرر إجراءه اليوم الخميس.وذكر المصدر ، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم للبرلمان اليوم أسماء خمسة مرشحين في التعديل الوزاري لوزارات الصحة والتربية {الشاغرة} والصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين ووزارة الاتصالات”.وكان عبد المهدي أعلن أمس في كلمة للشعب عن نيته إجراء تعديل وزاري وتقديم مرشحين الى مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم الخميس للتصويت عليهم.ويأتي التعديل الوزاري ضمن اجراءات الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

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