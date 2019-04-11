مصدر:الجبوري خصص 40 مليون دولار لشراء منصب وزير الدفاع

مصدر:الجبوري خصص 40 مليون دولار لشراء منصب وزير الدفاع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن كواليس المباحثات بشان حسم منصب رئيس البرلمان السابق الفاشل في الانتخابات سليم الجبوري في الحكومة الجديدة.وافاد المصدر: ان “الحزب الاسلامي بدفع من دولة قطر خصص 40 مليون دولار لشراء منصب وزير الدفاع لصالح سليم الجبوري.واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان “الجبوري خصص هذا المبلغ بدعم قطري وسيكون المنصب من حصته، حيث ان البرلمان اذا لم يوافق عليه فسوف يسقط حقه لاي منصب اخر في الحكومة الحالية.

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