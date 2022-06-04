مصدر:الحلبوسي أداة خارجية فاسدة

مصدر:الحلبوسي أداة خارجية فاسدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي ، السبت، وجود جهات سياسية داخلية وخارجية تقف وراء تصرفات وتوجهات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيراً إلى أن تلك الجهات هي من زجته في العملية السياسية.وأفاد، إن “ظهور الحلبوسي في الساحة السياسية كان مفاجئا بسبب تحوله السريع من متبرع في برنامج رمضاني إلى عضو في مجلس النواب ومن ثم تسنمه رئاسة المجلس، وهذا يثير الشك كونه غير منطقي”.وتابع، ” الدعم الخارجي والداخلي هو من أوصل الحلبوسي، بالإضافة إلى العلاقات الكثيرة سواء في المنطقة الشمالية أو الغربية، وخاصة مع شيوخ العشائر الذين يقفون معه من خلال تقديم الهدايا والأموال لهم”.وأضاف، أن “الحلبوسي يحاول البقاء في السلطة الحاكمة عن طريق محاولته إعطاء ما يطلب منه”، مبينا أنه “لديه القدرة على التحور والتحول وفق معايير مصلحته السياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *