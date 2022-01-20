مصدر:الحلبوسي تنازل عن ثلث مناصب تحالف تقدم لصالح تحالف عزم

مصدر:الحلبوسي تنازل عن ثلث مناصب تحالف تقدم لصالح تحالف عزم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن ترقب اجراء سلسلة من القرارات الادارية الخاصة باستبدال نائبي محافظي الانبار وديالى، فضلا عن محافظ نينوى وذلك ضمن اتفاق استحواذ محمد الحلبوسي على منصب رئيس مجلس النواب.وافاد المصدر ، ان “مدراء عامين من تحالف تقدم في وزارتي التعليم والتربية تم استبدالهم باخرين من العزم، فيما رشح تحالف العزم عمر الكروي لمنصب نائب محافظ ديالى ويتفاوض مع المجمع الفقهي لتسمية رئيس ديون الوقف السني والتابع لحليف الحلبوسي سعد كمبش”.وأضاف، ان “المرحلة المقبلة وبعد انتهاء ازمة اصدار المحكمة الاتحادية بتجميد عمل الحلبوسي وتثبيته في رئاسة مجلس النواب سيتم تسليم منصاب جديدة لعزم بينها وكيل وزارة العمل ومحافظ نينوى”.وأشار المصدر الى ان “تحالف عزم سيحصل على وزارات اكثر ثقلا من الحلبوسي ضمن الاتفاقيات التي جرت في الوقت السابق، فيما تم ترشيح عدة اسماء لشغل المناصب لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية”.

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