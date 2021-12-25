مصدر:الحلبوسي عرض على الخنجر (30) مليون دولار وحقائب وزارية مقابل الرئاسة البرلمانية

مصدر:الحلبوسي عرض على الخنجر (30) مليون دولار وحقائب وزارية مقابل الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن قيام تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي بتقديم عروض جديدة لتحالف العزم مقابل تولي الحلبوسي رئاسة البرلمان، مبينا ان 10 مناصب عرضت على العزم مقابل كرسي مجلس النواب و30 مليون دولار.وأفاد المصدر ، إن “تحالف تقدم عرض على تحالف العزم منحه 10 مناصب وزارية وادارية جديدة مقابل تولي رئاسة البرلمان محمد الحلبوسي مع 30 مليون دولار”.وأضاف، أن “العروض تشمل منح وزارات الدفاع والصناعة والشباب والرياضة لعزم، فضلا عن خمسة وكلاء وزراء بينها الثقافة والداخلية والخارجية، فضلا عن تخلي محافظ الانبار الفائز علي فرحان عن المنصب لصالح عزم وكذلك منح منصب محافظ نينوى لعزم”.وأشار إلى أن “تحالف العزم يفكر العرض المقترح بشكل جدي الا ان الخلاف انتقل فعليا داخل اروقة تحالف تقدم وصقوره لاسيما في محافظة نينوى، حيث اعتبروا تخلي الحلبوسي عن تلك المناصب مقابل مصالحه الشخصية كارثة سياسية لا يمكن تجاوزها”.

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