مصدر:الحلبوسي في أربيل لإقناع قادة الكرد على التصويت لصالح السهيل

مصدر:الحلبوسي في أربيل لإقناع قادة الكرد على التصويت لصالح السهيل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بوصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى مدينة اربيل .واوضح المصدر ، انه من المقرر ان يبحث الحلبوسي مع القادة في كردستان عدة ملفات تخص الاوضاع الحالية، ومنها دعم ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء  باعتبار الحلبوسي من قادة تحالف البناء ويمثل وفده المفاوض مع الأحزاب الكردية.

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