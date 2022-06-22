مصدر:الحلبوسي مهرولاً للاطار لبقائه في الكرسي

مصدر:الحلبوسي مهرولاً للاطار لبقائه في الكرسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاربعاء، عن نية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشروع في التفاوض مع الاطار التنسيقي بمفرده بعد التصويت على النواب الجدد غدا الخميس، مبينا ان الحلبوسي قد يتخلص من حليفه خميس الخنجر.وأفاد المصدر ، إن “ما يؤرق الحلبوسي خلال الايام الماضية وبعد الاستقالة الصدرية خشيته من انقلاب حليفه في تحالف السيادة (خميس الخنجر) بالتعاون مع تحالف عزم عليه وانهاء عصر رئاسته للبرلمان”.وأضاف ان “الحلبوسي الذي يمتلك 44 نائبا وسيزيد بثلاثة بعد جلسة الخميس المقبل بالتصويت على بدلاء النواب المستقيلين من الكتلة الصدرية”، مبينا ان “الحلبوسي سيرسل وفدا من قادة تقدم ظهر الخميس لجس نبض الاطار بشأن موقفه من رئاسة البرلمان”.واشار الى ان “الحلبوسي سيحدد شروطا امام الاطار ابرزها الحفاظ على كرسي رئاسة مجلس النواب ورفع مخصصات محافظة الانبار في صندوق اعمار العراق”.

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