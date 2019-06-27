مصدر:الخطابي الاوفر حظا لمنصب محافظ كربلاء وأبن عم نوري المالكي لرئاسة المجلس

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع ، الخميس 27 حزيران 2019، عن المرشح الاوفر حظاً لتولي منصب محافظ كربلاء خلفاً لعقيل الطريحي الذي صادقت محكمة الاداري على اقالته.وقال المصدر ان ” المرشح الابرز للمنصب هو رئيس مجلس محافظة كربلاء الحالي نصيف الخطابي القيادي في حزب الدعوة بتوافق غالبية الكتل المتواجدة بمجلس كربلاء”.وبين ان ” مجلس كربلاء سيعقد جلسة في وقت لاحق لانتخاب الخطابي محافظاً باتفاق الكتل المنضوية فيه”، مشيراً الى ان ” منصب رئيس المجلس سيذهب الى إلى أبن عم نوري المالكي علي المالكي عضو مجلس المحافظة”.