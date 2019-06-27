مصدر:الخطابي الاوفر حظا لمنصب محافظ كربلاء وأبن عم نوري المالكي لرئاسة المجلس

مصدر:الخطابي الاوفر حظا لمنصب محافظ كربلاء وأبن عم نوري المالكي لرئاسة المجلس
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع ، الخميس 27 حزيران 2019، عن المرشح الاوفر حظاً لتولي منصب محافظ كربلاء خلفاً لعقيل الطريحي الذي صادقت محكمة الاداري على اقالته.وقال المصدر ان ” المرشح الابرز للمنصب هو رئيس مجلس محافظة كربلاء الحالي نصيف الخطابي القيادي في حزب الدعوة  بتوافق غالبية الكتل المتواجدة بمجلس كربلاء”.وبين ان ” مجلس كربلاء سيعقد جلسة في وقت لاحق لانتخاب الخطابي محافظاً باتفاق الكتل المنضوية فيه”، مشيراً الى ان ” منصب رئيس المجلس سيذهب الى  إلى أبن عم نوري المالكي علي المالكي عضو مجلس المحافظة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *