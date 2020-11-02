مصدر:الخنجر عازم على إقالة الحلبوسي

مصدر:الخنجر عازم على إقالة الحلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن أن جبهة خميس الخنجر احرزت تقدما في كسب الاصوات المؤيدة الى ازاحة الحلبوسي من منصبه دون الحاجة الى القاعدة الجماهيرية .وقال المصدر ، إن “جبهة الخنجر احرزت تقدما ملموسا بعد ان استقطبت لحد الان 37 عضوا من مجموع 68 عضوا من المكون السني في حين يمتلك الحلبوسي سوى 25 عضوا ولم يحسم بقية اعضاء المكون من انتماءهم للجبهتين”.واضاف المصدر، ان” الحراك سياسي ولا يعتمد على القاعدة الجماهيرية التي تميل دائما مع القوي وهو تقليد معروف منذ اجراء اول عملية انتخابية”، مبينا ان “جبهة الخنجر تجري محادثات مكثفة مع كتل واحزاب سياسية متنفذة تبتغي من وراءها اقناع بقية الاعضاء من خارج المكون لازاحة الحلبوسي من منصب رئيس مجلس النواب”.وأشار المصدر إلى أن “متغيرات جديدة سوف يتضح معالمها في غضون الايام القليلة المقبلة ، مؤكدا ان جبهة الخنجر متماسكة وتعمل بصمت “. 

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