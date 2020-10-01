مصدر:الداخلية ستعرض مجموعة من متعاطي المخدرات باعتبارهم هم من قاموا باستهداف البعثات لإبعاد الجرم الحقيقي عن ميليشيا الحشد!!

مصدر:الداخلية ستعرض مجموعة من متعاطي المخدرات باعتبارهم هم من قاموا باستهداف البعثات لإبعاد الجرم الحقيقي عن ميليشيا الحشد!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن تحقيقات وزارة الداخلية مع الارهابيين المتورطين باستهداف البعثات الدبلوماسية ستعرض على المواطنين بعد الانتهاء منها، فيما وصفت استهداف البعثات الدبلوماسية ومطار بغداد بالاعمال الارهابية،متوعدة بملاحقة كل من تورط بهذه الاعمال التخريبية. وقال المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “قيادة العمليات المشتركة أصدرت بياناً أدانت فيه التعدي على البعثات الدبلوماسية، وتم وصف هذه الجريمة بأنها جريمة إرهابية نكراء، ومن قام بهذا العمل والفعل الجبان يجب أن يقدم إلى العدالة”.وأكد،أن “هناك حديثاً لوزير الداخلية عثمان الغانمي،  أكد فيه إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بالإعمال الإرهابية التي استهدفت البعثات الدبلوماسية”.وأوضح، أن “إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بهذا العمل الإرهابي الجبان، يعطي رسالة إلى الإرهابيين، بانهم مهما استطاعوا الفرار، لابد من ملاحقتهم وتعقبهم وإيداعهم السجن، لينالوا جزاءهم العادل”،ولفت، إلى أن “النتائج التحقيقية وصلت الى نتائج كبيرة ومهمة، وبعد أكمال التحقيقات، ستعرض على المواطنين، لأن هذا الموضوع هو قضية رأي عام”.هذا وافاد مصدر أمني اليوم، ان المجموعة التي ستعرض لاحقا هم من متعاطي المخدرات في منطقة البتاوين لإبعاد الحشد الشعبي عن الفعل الإرهابي في قصف البعثات وقوات التحالف، وأكد المصدر أن هذا الأسلوب معيب وعلى وزير الداخلية والكاظمي التنحي فورا لدعمهم الميلبيشيات الإرهابية في الداخل وفي الإعلام يصرحون عكس ذلك.

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