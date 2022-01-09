مصدر:الزاملي والأسدي الأوفر حظا لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان

مصدر:الزاملي والأسدي الأوفر حظا لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاحد، عن تقديم خمسة مرشحين من القوى الشيعية لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.وأفاد المصدر ، إن “الكتلة الصدرية تعتزم ترشيح كل من حاكم الزاملي وحسن الكعبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان”.واوضح أن “كتلة الإطار التنسيقي تعتزم ترشيح كل من أحمد الاسدي وعطوان العطواني وعالية نصيف لذات المنصب”.ولفت المصدر إلى أن “الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اتفقا على تسمية النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي (شاخوان عبد الله) لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان”.وتابع أن “عدم الاتفاق على تسمية المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونوابه أخّر انعقاد الجلسة إلى ظهر اليوم عن موعدها المحدد في الساعة الـ11 صباحاً”.فيما كشف مصدر في تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، أن الأخير يقود “حراكاً للجمع بين الأطراف الشيعية المتمثلة بالكتلة الصدرية والاطار التنسيقي للاتفاق على تسمية احد المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان”.واشار الى ان “المرشحين الأوفر حظاً للمنصب هما، احمد الاسدي عن الإطار التنسيقي، وحاكم الزاملي عن الكتلة الصدرية.

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