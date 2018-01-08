مصدر:السعي لانتخاب رئيساً لبرلمان كردستان

آخر تحديث:
أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في مجلس نواب اقليم كردستان، الاثنين، عن اعداد اللجنة القانونية في البرلمان، ورؤساء عدد من الكتل في البرلمان مجموعة من المقترحات لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما اشار الى ان من بين تلك المقترحات هي تعطيل البرلمان بعد التصويت على القوانين المهمة في حال لم يتقدم أي مرشح لشغل المنصب.وقال المصدر، ان “اللجنة القانونية في برلمان اقليم كردستان ورؤساء عدد من الكتل في البرلمان اعدوا مجموعة من المقترحات لانتخاب رئيس جديد للبرلمان”، مبينا بان “المقترح الاول ان يتم ادراج التصويت على استقالة رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، لكن دون التصويت عليها، وبذلك يكون بمقدور نائب الرئيس وسكرتير البرلمان، الاستمرار في عقد الجلسات وترؤسها، او المطالبة بعودة رئيس البرلمان”.وأضاف المصدر، ان “المقترح الثاني يتضمن عقد جلسة ثانية للبرلمان، يتم فيها ادراج التصويت على استقالة رئيس البرلمان على جدول الاعمال، على ان يتم التصويت عليها بعد التصويت على عدد من مشاريع القوانين، ومنها قانون الاصلاحات الحكومية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات في الاقليم، وتقليص عمر البرلمان، وعدد من القوانين الاخرى، ومن ثم التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وفي حال عدم قبول اي كتلة برلمانية بتسلم المنصب، يتم تعطيل البرلمان”.من المقرر ان ينتخب برلمان كردستان خلال الـ 15 يوما المقبلة، رئيسا جديدا خلفا لرئيس البرلمان المستقيل يوسف محمد.وأعلن يوسف محمد، يوم 26/12/2017، استقالته من منصب رئيس برلمان كردستان، وحسب المادة 16 من النظام الداخلي للبرلمان، فإنه في حال خلو منصب رئيس البرلمان او نائبه لأي سبب كان، فإن البرلمان وفي اول جلسة له ينتخب رئيس جديدا، والأمر ذاته بالنسبة لنائبه. فيما ينص النظام الداخلي، على انه في حال المصادقة على استقالة رئيس البرلمان، فلا يحق لنائبه او سكرتير البرلمان ترؤس اي جلسة، سوى جلسة واحدة وهي للتصويت على استقالة رئيس البرلمان.