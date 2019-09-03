مصدر:السفارة الأمريكية تلقت تهديدا من ميليشيات الحشد والقائد العام “صامت”

مصدر:السفارة الأمريكية تلقت تهديدا من ميليشيات الحشد والقائد العام “صامت”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع عن تعرض السفارة الاميركية ببغداد لتهديدات دفعتها لطلب تعزيز حمايتها من قبل الحكومة العراقية.وافاد المصدر ، ان ” السفارة الاميركية حصلت على معلومات يوم  29 آب 2019، بأنها ستتعرض الى تهديدات أمنية ما دفعها لطلب الحماية من وزارة الداخلية العراقية”.واضاف ان ” قوات الامن العراقية لبت الطلب ووفرت الحماية للسفارة يومي الخميس والجمعة الماضيين ، ثم أنسحبت بعد زوال الخطر”.وكانت الخارجية الاميركية اصدرت، الأربعاء، 15 أيار، 2019، قراراً بتخفيض عدد اعضاء بعثة واشنطن الدبلوماسية في بغداد وطلبت منهم مغادرة العراق، وذلك بعد ساعات من اعلان التحالف الدولي رفع حالة التأهب في العراق الى الدرجة القصوى.وذكرت السفارة الاميركية في بيان لها، أن “وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت أمراً بسحب موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من العراق، سواء العاملين في السفارة الأمريكية في بغداد أو في القنصلية الأمريكية في أربيل”.وكانت وسائل اعلام قد أفادت، فجر الأربعاء (15 أيار 2019)، بأن قوات التحالف الدولي ضد داعش، رفعت حالة التأهب في العراق، الى الدرجة القصوى، بعد رصد تهديدات للقواعد والمصالح الأمريكية في العراق.وأضافت، أن “التهديدات حامت حول قاعدة عين الأسد، وقاعدة أخرى في التاجي، ببغداد، بالإضافة الى السفارة الامريكية في العاصمة، وعدد من أماكن تواجد الأميركيين، بما فيها الأماكن التي تتواجد بها قوات عراقية”.وقالت محطة اميركية في حينها، إن “القيادة المركزية للقوات الامريكية هي من أصدرت هذا القرار”.وأضافت، أن “هناك هجمات من قبل ميليشيات الحشد بأمر إيراني التي تأخذها واشنطن بعين الاعتبار. وتابعت، أن “الأمريكان عندما يرسلون تحذيراً مثل هذا، فأنه يعني أن هناك خطراً مباشراً، ويجب أن تتأهب القوات الأمريكية”.

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