مصدر:السفارة الأمريكية قامت بمناورات بالذخيرة الحية

مصدر:السفارة الأمريكية قامت بمناورات بالذخيرة الحية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن السفارة الأمريكية في بغداد قامت بمناورات بالذخيرة الحية، مما تسبب بحالة من الرعب بين المدنيين.وقال المصدر ، إن “السفارة الأميركية في بغداد نفذت، اليوم، تمرينا حيا برشقات بالذخيرة عيار ٢٠ ملم باتجاه مناطق الكرادة داخل وخارج ومقتربات السفارة”.وأضاف المصدر، أن “التمرين تسبب بحالة من الهلع والذعر بين المدنيين والسكان الآمنيين”.تجدر الإشارة الى أن السفارة الأميركية في بغداد سبق وان نفذت هذا نوع من التمارين التي تعتبر سابقة في العمل الدبلوماسية ومهام السفارات والبعثات. 

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