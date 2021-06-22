مصدر:السفرة السياحية للحلبوسي إلى باريس تمنع انعقاد الجلسات البرلمانية

مصدر:السفرة السياحية للحلبوسي إلى باريس تمنع انعقاد الجلسات البرلمانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح مصدر نيابي، فشل البرلمان بعقد جلسته المقررة اليوم الثلاثاء، فيما كشف عن وجود ثلاثة اسباب تحول دون انعقاد جلسات البرلمان حاليا.وقال المصدر ، أن “السبب الاول يعود لعدم وجود رغبة لدى العديد من الكتل السياسية والنواب بحضور جلسات البرلمان، وقراءة وتمرير بعض القوانين خلال الفترة الحالية”.واضاف أن “السبب الثاني يعود لانشغال رئاسة البرلمان ومعظم النواب بالسفر خارج البلاد، أو التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، مما يحول دون حضورهم الى المجلس”، موضحا ان “السبب الثالث هو صراعات داخل بعض الكتل سيما نواب المناطق المحررة، بعد الانقسامات الاخيرة فيما بينها، مما ولد عدم رضا من قبل اغلب نواب تلك الكتل تجاه زعاماتها، الامر الذي سيمتعهم من الحضور الى جلسات مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان.يذكر ان الحلبوسي في سفرة سياحية  إلى باريس منذ يوم امس 21/6 .

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