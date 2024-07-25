مصدر:السوداني سيجدد البيعة لرئيسه الجديد بزشكيان خلال حضوره مراسيم تنصيبه رئيسا لإيران

مصدر:السوداني سيجدد البيعة لرئيسه الجديد بزشكيان خلال حضوره مراسيم تنصيبه رئيسا لإيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي رفيع المستوى، الخميس، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وقال المصدر ، إن “رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تلقى دعوة رسمية وقد استجاب لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان”.وأضاف المصدر إن “السوداني سيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران الاسبوع المقبل حيث ستجري مراسم تنصيب الرئيس بزشكيان في مبنى البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل 30 من يوليو/تموز الجاري”.

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