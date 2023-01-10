مصدر:السوداني سيزور ألمانيا يوم الجمعة المقبل

مصدر:السوداني سيزور ألمانيا يوم الجمعة المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مسؤول، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى المانيا.وقال المصدر، إن ” السوداني سيجري زيارة الى ألمانيا في الثالث عشر من الشهر الحالي”.ويوم الجمعة الماضي، تسلّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة رسمية من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق “مارتن ييغر”،  لزيارة برلين.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ، إن “السوداني استقبل السفير الألماني وتلقى منه دعوة لزيارة برلين من قبل المستشار الألماني ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة”. وأضاف البيان أن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز السائل، وكذلك في مجالي مواجهة التغيّرات المناخية، وتطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة”.ونقل البيان تأكيد السوداني أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد، ودعم جهود العراق في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين بجرائم الفساد.وأوضح البيان تأكيد السفير “ييغر” لحرص الحكومة الألمانية على توطيد أواصر العلاقات مع العراق، على مختلف المستويات والصّعُد، بما يعزّز آفاق التعاون المتبادل.

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