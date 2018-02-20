مصدر:السيستاني يتبرع بمبلغ (10) ملايين دولار إلى محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين
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النجف/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر من مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني،اليوم الثلاثاء،من تبرع سماحته بمبلغ (10) ملايين دولار الى محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين للمساهمة في اعادة الاعمار والاستقرار وتسريع عودة النازحين الى مناطقهم المحررة في تلك المحافظات،واضاف المصدر خلال اتصاله الهاتفي مع “شبكة أخبار العراق” اليوم، ان تبرع السيستاني بهذا المبلغ البسيط ليؤكد على تصريحاته السابقة بان “اخوتنا السنّة هم انفسنا” ،واوضح المصدر،ان السيد السيستاني اوعز كذلك ببناء 5 مدارس و3 مستشفيات من حسابه الخاص في المحافظات المذكورة اضافة الى مبلغ الـ10 ملايين دولار الذي سيتم توزيعه حصرا على نازحي وفقراء المحافظات المعنية.