مصدر:السيستاني يتمتع بصحة الشباب!!

مصدر:السيستاني يتمتع بصحة الشباب!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مصدر مقرب من مرجعية النجف، الخميس، طبيعة الوضع الصحي للمرجع علي السيستاني.وقال ، “نود ان ننوه الى الاخوة المؤمنين ان المرجع السيستاني  يتمتع بصحة جيدة ولا صحة للأخبار المتداولة بانه شارف على الموت وان صحته جيدة كصحة الشباب رغم تجاوزه 94 سنة وان هذه الاخبار الملفقة تهدف الى ارباك الرأي العام”.ودعا الجميع الى “تفحص الصفحات والمواقع ومعرفة الرسمي منها من المزور”.وتداولت بعض وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبرأً مفاده أن المرجع  علي السيستاني هو على فراش الموت.يذكر ان هناك كتمان عالي من نجله محمد رضا على صحة والده لاستمرار تنفيذ المشروع الإيراني وهناك من يقول ان السيستاني شبع موت والموجود حاليا هو الشبيه بقناع  كما يستخدم في الأفلام.

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