مصدر:الصدر أبلغ نوابه برفض تمرير مرشحي القانون والعصائب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افادر مصدر في كتلة البناء، اليوم الخميس، بأن زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر أبلغ نوابه بضرورة رفض إستيزار مرشحي كتلتي دولة القانون وصادقون لوزارتي التعليم والثقافة.وافاد المصدر، ان “زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر أبلغ النواب التابعين له في مجلس النواب بضرورة رفض إستيزار مرشحي كتلتي دولة القانون وصادقون لوزارتي التعليم العالي والثقافة”.واضاف ان “رفض الصدر لاستيزار قصي السهيل وحسن طعمة الربيعي وزارتي التعليم العالي والثقافة جاء بعد ان إنشقوا عن التيار الذي كانت بداياتهم فيه، وهذا ما اثار غضب زعيم سائرون”.واشار الى ان “دولة القانون وصادقون مصرين على تمرير السهيل والربيعي للتعليم والثقافة حتى لو إعترضت سائرون، ولن يسمحا بتقاسم سائرون الحقائب الوزارية والسيادية”.