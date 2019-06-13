مصدر:الصدر سيلتقي اليوم بوزير الخارجية العُماني

مصدر:الصدر سيلتقي اليوم بوزير الخارجية العُماني
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 الكوفة/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الخميس، 13 حزيران، 2019، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيلتقي وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.وقال المصدر في حديث، إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيلتقي اليوم بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، في النجف، وذلك ضمن الزيارة التي يجريها الأخير الى العراق، بغرض مناقشة التصعيد الايراني- الأمريكي”.ويوم أمس، وصل إلى العاصمة بغداد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، في زيارة هي الأولى لمسؤول عماني رفيع لبغداد منذ عام 2003.وأجرى بن علوي محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين في العاصمة بغداد تركزت على احتواء التصعيد الأميركي – طهران.وفي السياق ذاته، اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي، أمس، أن استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة.

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