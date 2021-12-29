مصدر:الصدر لم يوافق على مطلب الإطار التنسيقي بدعم الحشد الشعبي

مصدر:الصدر لم يوافق على مطلب الإطار التنسيقي بدعم الحشد الشعبي
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 النجف/ شبكة أخبار العراق-  اكد مصدر سياسي مطلع ، الأربعاء، ان وفد الإطار التنسيقي بزعامة العامري قد غادر الحنانة دون عقد مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع مع الصدر . واضاف، ان، اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، قد أنتهى، وغادر الوفد منزل الصدر في الحنانة بمحافظة النجف دون عقد مؤتمر صحفي. واكد المصدر، ان الصدر لم يوافق على دعم الحشد الشعبي في الحكومة المقبلة وهو المطلب الرئيسي للإطار التنسيقي وكان أول نقطة طرحت من قبل العامري وبعد جواب الصدر بالرفض ساد الاجتماع جو من التوتر ولم يكمل العامري باقي النقاط لكونها تأتي أسبقية ثانية .

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