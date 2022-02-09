مصدر:الصدر لن يتراجع عن قراره بإستبعاد المالكي من المشاركة في الحكومة المقبلة

مصدر:الصدر لن يتراجع عن قراره بإستبعاد المالكي من المشاركة في الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، أن قرار استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة، “لا تراجع عنه” مهما كانت الضغوطات الإيرانية”.ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف إضافة إلى اجتياح تنظيم “داعش” لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.وقال المقرب من الصدر، ان “زعيم التيار الصدري مستعد ان يرجئ مشروعه الخاص لتشكيل حكومة الأغلبية، التي يعمل عليها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ونواب مستقلين آخرين لأربع سنوات أخرى، على أن يشرك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة، وهذا القرار لا رجوع عنه اطلاقاً”.وبين ان “ضغوطات سياسية واخرى إيرانية تمارس على الصدر، من أجل التخلي على حكومة الأغلبية وتشكيل حكومة تشارك فيها كل القوى السياسية الشيعية، بما في ذلك المالكي وائتلافه، لكن هذا ما يرفض الصدر وابلغ قائد “فيلق القدس” الإيراني إسماعيل قاآني خلال اجتماع امس في الحنانة بذلك، كما اكد الصدر انه مستعد للذهاب الى المعارضة، مقابل عدم تشكيل أي حكومة غير حكومة الأغلبية”.

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