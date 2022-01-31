مصدر:الصدر وافق على التحالف مع مكونات الإطار دون شخص المالكي

مصدر:الصدر وافق على التحالف مع مكونات الإطار دون شخص المالكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر  مطلع على مجريات الاجتماع الذي جمع، اليوم الاثنين، رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بمحافظة النجف، واصفاً ماجرى بأنه “محاولة الشركاء لحلحلة الخلاف بين الصدر والاطار التنسيقي”.وأفاد المصدر ، إن “الاجتماع جرى لإعادة توحيد البيت الشيعي”، مبيناً أنه “مبادرة حقيقية لإثبات حسن النوايا من قبل الشركاء الوسطاء للجميع بأنهم يسعون لاعادة ترميم البيت الشيعي مجدداً والتحالف معهم جميعاً”.وأضاف المصدر أن “الشركاء الوسطاء (البارزاني والحلبوسي والخنجر) أبدوا جملة من المقترحات لحلحلة الخلاف بين الاطراف الشيعية، لكن زعيم التيار الصدري بقي مصراً على مطالبه باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومرحباً بكل القوى الشيعية الاخرى”.وأوضح المصدر، أن “الصدر أبدى استعداده للحوار مع الاطراف الشيعية دون المالكي، والاندماج معهم لتشكيل التحالف الشيعي الأكبر”، مشيراً إلى أن “المبادرة تبقى الآن في ساحة الاطار التنسيقي”.وبين المصدر، أن “محاولة الشركاء لترطيب الاجواء بين القوى الشيعية اسقطت كل الاتهامات الموجهة اليهم ازاء تشجيعهم للصدر باقصاء القوى الشيعية، او انهم يتبعون مخططاً خارجياً استراتيجياً لاضعاف المكون الشيعي وسحب دفة السلطة منه”.

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