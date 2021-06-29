مصدر:العامري أمر الكاظمي بطرد القوات الأمريكية من العراق والأخير خنع له

مصدر:العامري أمر الكاظمي بطرد القوات الأمريكية من العراق والأخير خنع له
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء، بعقد اجتماع بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء.وأبلغ المصدر ؛ أن العامري شدد خلال اللقاء على أن مطالب الحشد الشعبي وأحزابه، تغيرت بعد القصف الامريكي الاخيرة من الجدولة الى الانسحاب الفوري الكامل.وأضاف المصدر؛ أن الكاظمي اكد للعامري انه سوف يناقش هذا الأمر مع اللجان العراقية الفنية – العسكرية المختصة، كما سيتم مناقشة هذا الأمر مع الجانب الأمريكي.ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من توجيه طائرات أمريكية، ضربة جوية لثلاثة مواقع تابعة لألوية في الحشد الشعبي، في القائم غربي محافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل 9 من عناصره.وذكر البيت الأبيض تعقيباً على القصف، أن “الضربات الجوية استهدفت الميليشيات المدعومة من إيران وهي مبررة، وبأمر من الرئيس جو بايدن للحد من التصعيد”.

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