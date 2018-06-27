مصدر:العامري يرفض ترشيح أي شخصية من حزب الدعوة لرئاسة الحكومة القادمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي من تحالف الفتح،الاربعاء، تأكيده اشتراط رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، عدم ترشيح أيّ شخصية من حزب الدعوة لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة قبل تحالفه مع ائتلاف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر.ولفت المصدر الى ان “هذا الشرط يهدف الى إبعاد العبادي عن كرسي رئاسة الوزراء”، كاشفاً كذلك ان “الصدر وقبل تحالفه مع العامري طلب من العبادي التخلي عن حزب الدعوة لمنحه ولاية ثانية، إلا أن الاخير سوّف الموضوع ما اضطر الصدر للتحالف مع العامري، خصوصا ان الضغط عليه زاد كثيرا مع دخول أطراف إيرانية على خط التفاوضات”.وتابع المصدر أن “التحالف المكون من سائرون والفتح والنصر والحكمة سيلتحق به ائتلاف الوطنية بعد قطع أشواط كبيرة من المفاوضات”، مبينا ان الاجتماعات متواصلة وآخرها استمر لساعات متأخرة من مساء يوم الإثنين الماضي وتم خلاله التوصل الى تفاهمات كبيرة مع تحالف القرار والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”.ولفت الى أن “المفاوضات التي جرت الإثنين حضرها صالح المطلك عن ائتلاف الوطنية وبعض قيادات سائرون، توصلت إلى حسم الكثير من النقاط والتفاهمات التي ستعجل من التحاقهم بالتحالف الرباعي”، مؤكدا انه”بمجرد التحاق أي قائمة سنية من القوائم الفائزة سنعلن الكتلة الاكبر”.وتوقع أن “الإعلان عن الكتلة البرلمانية الأكبر عددا سيكون قبل الأول من تموز المقبل من اجل تفادي الوقوع في الفراغ الدستوري”، مرجحا أن “يكون موعد الإعلان عن الكتلة أو التحالف الجديد بداية الأسبوع المقبل”.