مصدر:العبادي أصبح خارج قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء

مصدر:العبادي أصبح خارج قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، أن رئيس ائتلاف “النصر” حيدر العبادي بات خارج حسابات الكتل السياسية كمرشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.وأفاد المصدرز، إن “المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء لا يتعدى عددهم أصابع اليد”، من دون ذكر اسمائهم.وأضاف أن “الصدر هو صاحب القرار الأول والأخير في إختيار الشخصية التي يراها مناسبة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وفق منظور الاغلبية الوطنية”، في إشارة على ما يبدو لرفض الصدر ترشيح العبادي لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية الجديدة.وحيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الأسبق للعراق، وأحد قيادات الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية مناهضة لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العام الماضي.وكان مصدر بالإطار التنسيقي قد افاد في وقت سابق ، بمحاولة الإطار الدفع بكل من حيدر العبادي أو محمد توفيق علاوي كمرشحي تسوية، أمام قائمة مصغرة لدى الصدر تضم مصطفى الكاظمي مع شخصيات صدرية.

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