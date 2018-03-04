مصدر:العبادي اجتمع مع القيادات الأمنية في الانبار لمواجهة الدواعش

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في قيادة حشد محافظة الانبار، الاحد، عن اجتماع عقده رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع القيادات الامنية في المحافظة على خلفية معلومات تفيد بوجود ثلاثة الاف داعشي في منطقة “هجين” السورية.وقال المصدر ، إن “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتمع بقيادات أمنية مؤخرا على خلفية تسريب معلومات تفيد بوجود ثلاثة الاف داعشي متمركزين في منطقة هجين السورية والسبل الكفيلة بالحفاظ على الاراضي العراقية من خطر تسلل داعش الى مناطق غربي البلاد”.واضاف المصدر، أن “الاجتماع تناول وضع خطط امنية لمواجهة عمليات تسلل باتجاه الاراضي العراقية”، مبينا أن “العبادي استمع الى شرح مفصل من القيادات الامنية بشأن الأوضاع الأمنية في مناطق غرب الأنبار”.وكان القيادي في حشد الأنبار قطري العبيدي كشف في تصريح الأربعاء الماضي عن تواجد ثلاثة الاف عنصر بتنظيم “داعش” الإجرامي قرب منطقة القائم غربي المحافظة التي تشهد تواجدا كثيفا للقوات الأميركية، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بمفاتحة الجانب السوري لقصف تجمعاتهم.