مصدر:العبادي قد يرفض القروض الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت للاعمار

مصدر:العبادي قد يرفض القروض الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت للاعمار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء، اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد “يرفض” القروض الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت، مشيرا الى ان البنك الدولي اكد عدم قدرة البلاد على تحمل المزيد من الديون.وقال المصدر في اتصال هاتفي مع “شبكة اخبار العراق”، ان “العبادي سيناقش في جلسة مجلس الوزراء ، القروض الممنوحة للعراق في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق، والبالغة نحو 27 مليار دولار، وإمكانية رفضها”.واشار الى ان “العراق غير ملزم بقبول هذه القروض، في حال اعتمد على الاستثمارات الأجنبية، وستتم مناقشة القروض في جلسة مجلس الوزراء”.وأوضح المصدر ان “البنك الدولي كان قد أوصى الحكومة العراقية بعدم اقتراض المزيد من القروض، بما فيها الميسرة، الا ان الدول المشاركة منحت العراق قروضا سيادية، تهدد ثروات البلد في حال عدم تنظيم عملية استثمارها”.واضاف ان “العراق كان يتوقع الحصول على منح تصل الى خمسة مليارات دولار على الأقل، الا انه حصل على مليارا و800 مليون دولار فقط”.ولفت المصدر الى ان “البنك المركزي العراقي اكد خلال مؤتمر الكويت عدم قدرة العراق على تحمل اي قروض أخرى بعد ما اقترض الحد الأعلى المقرر له في السنوات الأربع الماضية، وسيبقى يدفع القروض لستة عقود قادمة”.

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