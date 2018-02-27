مصدر:العراق رفض نقل قاعدة أنجرليك العسكرية في تركيا إلى كردستان

مصدر:العراق رفض نقل قاعدة أنجرليك العسكرية في تركيا إلى كردستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مصدر حكومي مطلع، الثلاثاء، رفض الحكومة العراقية لنية الإدارة الأميركية نقل قاعدة أنجرليك العسكرية في تركيا إلى إقليم كردستان العراق.وقال المصدر : إن “الحكومة العراقية تلقت باستغراب الأنباء التي تحدثت عن نية الولايات المتحدة الأميركية نقل قاعدة انجرليك التركية إلى إقليم كردستان العراق او المناطق الكردية في سوريا”.وأضاف المصدر، أن “بغداد سترفض أي خطوة أميركية من هذا القبيل ولن تقبل بالقواعد العسكرية الأميركية على اراضيها”.وكان الباحث في “مركز اليروشلمي” لدراسة المجتمع والدولة في “إسرائيل” بنحاس عنبري أكد أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس بالفعل نقل قاعدتها العسكرية أنجرليك الموجودة في تركيا الى المناطق الكردية إما في كردستان العراق أو كردستان سوريا. 

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