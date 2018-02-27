مصدر:العراق رفض نقل قاعدة أنجرليك العسكرية في تركيا إلى كردستان

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سميسم تدعو حكومة العبادي إلى استبدال استراتيجيها الاقتصادية
المالية النيابية:العبادي رفض زيادة نسبة الإقليم في موازنة 2018
النفط:(6) مليارات و(772 ) مليونا و (229) الف دولار ايرادات النفط لشهر كانون الثاني2018
صحيفة:العبادي رفع نسبة موازنة كردستان مقابل رفض التحالف الشيعي
المالية النيابية:تثبيت نسبة 14% حصة كردستان في موازنة 2018
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همام طارق أفضل لاعب في مباراة القوة الجوية مع السويق العماني
شنيشل:فريق السويق العماني من الفرق الصعبة
الأولمبية الدولية تنهي آمال الرياضيين الروس في حفل ختام دورة الألعاب الشتوية
سباق”رالي للسيارات” من إيران إلى كربلاء لنقل المخدرات!
قاسم:معوق إداري يحول دون تواجد اللاعب اركان عمار ضمن فريق المنتخب العراقي
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