مصدر:الفياض يوعز لمنتسبي الحشد بشراء البطاقات الانتخابية “العمّية” لغرض التزوير

مصدر:الفياض يوعز لمنتسبي الحشد بشراء البطاقات الانتخابية “العمّية” لغرض التزوير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني ، الاحد، عن تلقي عناصر الحشد الشعبي تهديدات بالفصل في حال عدم جمع بطاقات انتخابية لصالح تيارات سياسية يشرف عليها قادة الحشد الشعبي.وقال المصدر الأمني ، إن “منتسبي الحشد  الشعبي وبتوجيه من رئيس الحشد فالح الفياض يقومون بشراء البطاقات الانتخابية “العمية” من المواطنين مقابل 300 دولار للبطاقة الواحدة لغرض التزوير ،وتساءل المصدر، من أين تصرف هذه المبالغ وعلى حساب من واين مفوضية الانتخابات من ذلك ؟.

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