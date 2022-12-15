مصدر:القضاء يبرئ العيساوي من جميع التهم!

مصدر:القضاء يبرئ العيساوي من جميع التهم!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بأن القضاء العراقي حكم ببراءة القيادي السني البارز وزير المالية الأسبق رافع العيساوي من التهم الموجهة إليه كافة.وقال المصدر ، إن العيساوي “كسب كل القضايا وحصل على براءة من القضاء من التهم الموجهة ضده كافة”.وأضاف أن القضاء قرر الأفراج عن العيساوي.وكان مصدر قضائي قد أفاد في شهر نيسان الماضي بأن محكمة التمييز نقضت الحكم بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي بقضية تتعلق بالنزاهة.وقال المصدر في حينها ، إن المحكمة قررت أيضا الإفراج عن العيساوي بكفالة.وكانت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد قد أصدرت في شهر شباط الماضي حكماً بالسجن سنتين بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي مع وقف التنفيذ.وأعلن مجلس القضاء الأعلى في شهر حزيران من العام 2020 اطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي بكفالة بعد انتفاء الادلة الموجهة اليه وفق الارهاب.

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