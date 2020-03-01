مصدر:القوى السياسية الشيعية ستصوت لوزاراتها فقط !!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد (1 اذار 2020) عن موافقة الكتل النيابية الخمس، الممثلة للأحزاب الشيعية داخل البرلمان، على حضور جلسة اليوم، والتصويت لصالح تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.

وأفاد المصدر، إن “القوى السياسية الشيعية، المتمثلة بكتل سائرون، وبدر، وعطاء، وصادقون، وسند، اتفقت على الدخول للجلسة الاستثنائية والتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي”.

وأضاف، أن “القوى السياسية الشيعية اتفقت على التصويت فقط على الوزارات التابعة للمكون الشيعي، وترك الوزارات التابعة للكتل السياسية السنية والكردية، في حال عقدت الجلسة بنصاب كامل”.