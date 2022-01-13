مصدر:القيادي في حزب طالباني” لطيف رشيد” يرشح إلى رئاسة الجمهورية

مصدر:القيادي في حزب طالباني” لطيف رشيد” يرشح إلى رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني يوم الخميس عن ترشيح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف رشيد، لمنصب رئيس جمهورية العراق.ورشيد هو عديل سكرتير الاتحاد الوطني ومؤسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.وقال المصدر ، إن لطيف رشيد قدم اوراقه بشكل رسمي إلى مجلس النواب العراقي كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية.وكان مصدر برلماني قد ذكر في وقت سابق من اليوم بأن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح رشح نفسه مرة أخرى لنيل الولاية الثانية.وكانت مصادر في الاتحاد الوطني الكردستاني ، بأن الحزب سيرشح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.

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