مصدر:الكاظمي سيتوجه إلى تركيا لبحث عدة ملفات

مصدر:الكاظمي سيتوجه إلى تركيا لبحث عدة ملفات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيتوجه إلى تركيا قرب نهاية الاسبوع الحالي على رأس وفد وزاري كبير.وقال المصدر ، إن “الكاظمي والوفد المرافق له، سيناقش الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن ملف جائحة كورونا”.وأشار الى أن “الزيارة جرى التحضير لها طوال الفترة الماضية، من أجل أن تكون مثمرة ومشابهة للزيارات المتبادلة التي أجريت بين العراق ودول مجاورة”.وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين العراق وتركيا، فيما يخص الملف المائي والعلاقات الاقتصادية والتجارية.وكان رئيس الوزراء، قد أنهى الشهر الماضي جولة أوروبية، حيث زار فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وبحث مع هذه الدول مساعدة العراق في محاربة الإرهاب وإعادة الإعمار.

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