مصدر:الكاظمي سيزور الصدر اليوم

مصدر:الكاظمي سيزور الصدر اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري في منزله بالنجف.وأبلغ مصدر مطلع بمحافظة النجف ، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور في وقت لاحق اليوم، منطقة الحنانة بالنجف للقاء مقتدى الصدر، دون مزيد من التفاصيل.وخلل الاسابيع الماضية استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنزله في الحنانة بالنجف، عددا من الشخصيات السياسية الرفيعة بينها رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وآخرها كانت زيارة اسماعيل قاآني.

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