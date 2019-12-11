مصدر:الكتل السياسية لم تتفق حول النقاط الخلافية في قانون الانتخابات الجديد

مصدر:الكتل السياسية لم تتفق حول النقاط الخلافية في قانون الانتخابات الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر نيابي مطلع، الاربعاء، بانتهاء اجتماع رؤساء  الكتل السياسية بداخل البرلمان دون التوافق النهائي على مادتين في قانون انتخابات البرلمان، مبينا ان المادتين تخص نسبة القوائم الفردية والدوائر المتعددة.وقال المصدر ،ان “رؤساء الكتل السياسية وبحضور هيئة رئاسة البرلمان اخفقت في حسم قانون الانتخابات  والدخول الى الجلسة من اجل التصويت عليه”.واضاف ان “المادتين المختلف عليهما هي تحديد نسبة 100%  للقوائم المنفردة في حين اقترحت بعض الكتل السياسية 75 % للقوائم الفردية والمتبقي للقوائم الحزبية وسط اقتراح كردي بجعل القوائم 50$ للفردية”.واوضح ان “المادة الثانية المختلف والتي لم يتم حسمها خلال الاجتماع هي جعل الدوائر الانتخابية ضمن القضاء او المحافظة”، مبينا ان ” هنالك خلافات ثانوية الا انها لا تعرقل المضي بالتصويت على القانون مثل ترشيح اصحاب الجناسي المزدوجة وعمر المرشح”.

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