مصدر:الكتل السياسية لم تتفق حول النقاط الخلافية في قانون الانتخابات الجديد

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شواني:الحكومة المقبلة ستحفاظ على الاتفاق النفطي والمالي مع الإقليم
حكومة كردستان تعتزم تقليل رواتب وامتيازات المسؤولين
المالية النيابية:894.848 مليار دولار المصروف الفعلي من قبل الحكومات خلال 15 سنة فقط
بالوثيقة..سؤال برلماني لعبد المهدي حول الإتفاق النفطي والمالي مع حكومة الإقليم
دعوات نيابية للتحقيق العاجل في شبهات عقود وزارة الكهرباء
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توجه ثنائي الصقور الى تونس للالتحاق بمعسكر الفريق للمشاركة في البطولة العربية للأندية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر توضيحا بشأن استئناف مباريات الدوري الممتاز
بطولة كأس الخليج 25 ستكون في العراق بموافقة جميع الدول المشاركة
الاتحاد الآسيوي:الزوراء سيلاقي نادي بونيودكور الاوزبكي
كاتنيتش يعلن مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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- اذاعة INN