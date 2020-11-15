مصدر:المالكي مع إقالة الحلبوسي وصالح

مصدر:المالكي مع إقالة الحلبوسي وصالح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في ائتلاف دولة القانون , الاحد , موقف رئيس الائتلاف نوري المالكي بشأن دعم اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح من منصبيهما , مشيرا الى ان دولة القانون داعمة لكل خيار من اجله تصحيح مسار العملية السياسية اذا كان يصب بمصلحة الجميع.وافاد المصدر, ان ” موقف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وأعضاء ائتلافه بشأن اقالة رئيس البرلمان او رئيس الجمهورية قد تم إبلاغه لمن اتصل طالبا الدعم”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه , ان “جواب رئيس ائتلاف دولة القانون للداعيين بإقالة الحلبوسي وصالح هو نحن مع من يأتي بأغلبية سنية او بأغلبية كردية”، مبينا أنه “في حال حصول ذلك فنحن مع الأغلبية وسنتعاطى معها” .وأشار المصدر الى ان “ائتلاف دولة القانون داعم لكل خيار من اجل تصحيح مسار العملية السياسية اذا كان يصب بمصلحة الجميع”. 

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