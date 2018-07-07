مصدر:المالكي والعامري اتفقا على تشكيل الكتلة الأكبر بتوجيه إيراني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي، اليوم السبت، بان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري اتفقا على تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان والتي تُشكل الحكومة المقبلة بأغلبية مريحة بمشاركة قوى كردية وسنية بتوجيه من قاسم سليماني الذي زار بغداد قبل 48 ساعة .واضاف المصدر، ان “المشاورات واللقاءات التي تجريها الأطراف الشيعية المتمثلة بالقانون والفتح في اربيل وقريبا في السليمانية مع القوى الكردية (الديمقراطي ـ الاتحاد) هدفها الاسراع باعلان التحالف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لاسيما مع انتهاء التفاهمات مع نصف نواب النصر والوطنية واغلب القوى السنية التي اجتمعت مؤخرا في العاصمة التركية اسطنبول وبغداد”.واضاف ان “قيادات دولة القانون والفتح عقدوا اجتماعات وحوارات فيما بينهما لعدم (تفكك) البيت الشيعي وللحفاظ على منصب رئاسة الوزراء والعملية السياسية برمتها، خاصة وان إيران تدفع باتجاه تشكيل تحالف شيعي يكون منفتحا على السنة والاكراد”.هذا وكشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون ، اليوم السبت، عن ملامح تشكيل الكتلة الاكبر التي تنوي دولة القانون تشكيلها، مبينا ان “وفدا من دولة القانون والفتح يجريان لقاءات مع القيادات الكردية والسنية لتشكيل الحكومة الجديدة”.في حين اوضح مصدر في ائتلاف دولة القانون ،امس الجمعة، ان ائتلافه توصل إلى تفاهامات مع اطراف سياسية مؤثرة للاعلان عن الكتلة الاكبر في اللحظة المناسبة.يشار إلى ان مصدر مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قوله بانه يسعى لترتيب البيت السياسي الشيعي لتشكيل الحكومة المقبلة ويسعى لأن يكون هناك حوارا مشتركا بين كل الكتل الشيعية تكون بـ”رعايته” لإعادة تشكيل الكتلة الأكبر، ومن ثم يتم الانفتاح على الكتل السنية والكردية لتشكيل الحكومة الحكومة المقبلة القوية وعدم تهميش أحد لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.