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مصدر:المطيري رئيسا للهيئة السياسية للتيار الصدري والربيعي يرجع للخلف
مركز “ميترو” للدفاع عن حقوق الصحفيين:العراق أسوأ بلد في العالم
حزب بارزاني:نتظر التوافق الشيعي لتشكيل التحالفات
ائتلاف المالكي:دون توحيد الأحزاب الشيعية تحت كتلة واحدة لن تتشكل الحكومة القادمة
تيار الحكمة:الحكومة القادمة سيتأخر تشكيلها الى (9) أشهر
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- عربية ودولية
البحرين دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً
بايدن:العالم يواجه تهديداً وجودياً بسبب التغير المناخي
إيران:سنفرض شروطنا في المفاوضات النووية وعلى أمريكا وباقي الدول “التنفيذ”
الجامعة العربية “قلقة” من تدهور العلاقات الخليجية اللبنانية
أبو الغيط:عودة سوريا للجامعة بالتوافق العربي خلال مؤتمر قمة الجزائر 2022
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الحقد الفارسي..إيران تطالب بنقل ملكية بعض الأبار النفطية العراقية إليها تعويضا عن خسائرها في الحرب
إيران: (9) مليارات دولار حجم صادراتنا للعراق مقابل الإصرار على قطع المياه عنه
الكاظمي:الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة
النزاهة:ضبط مخالفات بقيمة (16 )مليار دينار في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية
أمانة مجلس الوزراء:تخصيص (7) مليار دينار لبناء المدينة الصناعية في الناصرية
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- تحقيقات
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN