مصدر:المطيري رئيسا للهيئة السياسية للتيار الصدري والربيعي يرجع للخلف

مصدر:المطيري رئيسا للهيئة السياسية للتيار الصدري والربيعي يرجع للخلف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تغييرات في الهيئة السياسية للتيار.وقال المصدر ، أنه تم “تكليف احمد المطيري رئيسا للهيئة السياسية للتيار الصدري بدلاً من نصار الربيعي”، مضيفا أنه “تم تكليف نصار الربيعي نائباً اول لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري”.وأضاف أنه “تم تكليف نبيل الطرفي نائباً ثاني لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري”.

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